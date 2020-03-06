«Филадельфия» выиграла восьмой матч подряд и делит лидерство в дивизионе с «Вашингтоном»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

«Флайерз» выиграли восьмой матч подряд, семь из них – в основное время. «Филадельфия» набрала 87 очков и вышла на первое место в Столичном дивизионе, сравнявшись с «Вашингтон Кэпиталз». Оба клуба провели по 67 матчей.

В составе победителей отличились Михаэль Раффль, Николя Обе-Кубель, Шон Кутюрье и ещё одну шайбу забросил россиянин Иван Проворов. У «Каролины» единственный гол забил Джастин Уильямс. Российский нападающий Андрей Свечников завершил встречу с показателем полезности «-1».