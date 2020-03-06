Результаты матчей в НХЛ за 5 марта 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 10 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» — 4:0. Голкипер хозяев Андрей Василевский оформил третий шат-аут в нынешнем сезоне.
«Филадельфия Флайерз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:1. Хозяева продлили победную серию до восьми матчей.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:5 ОТ. Нападающий «синерубашечников» Мика Зибанеджад оформил пента-трик.
«Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» — 1:2 ОТ. Хозяева уступили в четвёртом матче кряду.
«Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:4. Хозяева уступили в пятом матче кряду.
«Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3. Гости уступили в пятом матче кряду.
«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» — 2:0.
«Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» — 2:3.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:0 Б.
- 6 марта 2020
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