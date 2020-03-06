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Результаты матчей в НХЛ за 5 марта 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 5 марта 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 10 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» — 4:0. Голкипер хозяев Андрей Василевский оформил третий шат-аут в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хедман (Кучеров, Чернак) – 00:49' (5x5)   2:0 Киллорн (Чирелли) – 12:40' (5x5)   3:0 Кучеров (Марун) – 38:55' (5x5)   4:0 Хедман – 58:57' (5x4)

«Филадельфия Флайерз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:1. Хозяева продлили победную серию до восьми матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Проворов (Лотон, Грант) – 18:23' (5x5)   2:0 Раффль (Питлик, Лотон) – 29:34' (5x5)   2:1 Уильямс (Стаал, Макгинн) – 42:55' (5x5)   3:1 Обе-Кубель (Томпсон) – 44:28' (5x5)   4:1 Кутюрье (Ворачек, Жиру) – 44:54' (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:5 ОТ. Нападающий «синерубашечников» Мика Зибанеджад оформил пента-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 5
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Хагелин (Дженсен, Ковальчук) – 07:05' (5x5)   1:1 Зибанеджад (Панарин, Деанджело) – 09:01' (5x4)   2:1 Зибанеджад (Фокс, Бучневич) – 25:29' (5x5)   2:2 Ковальчук (Эллер, Паник) – 32:01' (5x5)   3:2 Деанджело (Панарин, Стаал) – 34:42' (5x5)   3:3 Хэтэуэй (Кемпны, Паник) – 34:58' (5x5)   4:3 Зибанеджад (Бучневич, Ди Джузеппе) – 40:12' (5x5)   4:4 Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 49:22' (5x5)   5:4 Зибанеджад (Какко, Лемье) – 58:18' (5x4)   5:5 Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 59:17' (6x5)   6:5 Зибанеджад (Панарин, Деанджело) – 60:33' (3x3)

«Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» — 1:2 ОТ. Хозяева уступили в четвёртом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Уигар (Коннолли, Валльмарк) – 26:55' (5x5)   1:1 Бержерон (Крюг, Бержерон) – 31:00' (5x4)   1:2 Крюг (Пастрняк, Крейчи) – 64:08' (3x3)

«Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:4. Хозяева уступили в пятом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хёрнквист (Бьюгстад, Макканн) – 07:56' (5x5)   1:1 Маккейб – 09:01' (4x5)   1:2 Петтерссон (Раст, Малкин) – 12:26' (5x5)   1:3 Хёрнквист (Малкин, Шульц) – 33:32' (5x4)   2:3 Юханссон (Кагун, Далин) – 41:57' (5x5)   2:4 Кросби (Цукер) – 46:02' (5x5)

«Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3. Гости уступили в пятом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Барзал, Брассар) – 03:58' (5x4)   1:1 Браун (Зайцев, Райлли) – 13:57' (5x5)   1:2 Барзал (Эберле, Тэйвз) – 24:18' (5x5)   2:2 Бёдкер (Тирни) – 30:00' (4x5)   3:2 Дюклер (Гаврилюк, Уайт) – 34:26' (5x5)   4:2 Ткачук – 56:55' (5x5)   4:3 Пулок (Барзал, Тэйвз) – 58:00' (6x5)

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» — 2:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Форсберг (Йози, Туррис) – 19:07' (5x4)   2:0 Дюшейн (Йернкрок, Арвидссон) – 33:44' (5x4)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кейн (Строум, Нюландер) – 14:34' (5x5)   2:0 Тэйвз (Кубалик, Боквист) – 20:47' (5x5)   3:0 Дебринкэт (Боквист, Кит) – 24:59' (5x5)   3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Нурс) – 25:59' (5x5)   4:1 Дебринкэт (Мяяття, Дак) – 33:02' (5x5)   4:2 Арчибальд (Кассиан) – 48:03' (5x5)   4:3 Ямамото (Драйзайтль, Нурс) – 48:52' (5x5)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» — 2:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Сутер (Хартман, Койву) – 08:34' (5x5)   1:1 Ноэсен (Грегор, Хед) – 14:40' (5x4)   1:2 Гальченюк (Паризе, Сутер) – 31:30' (5x5)   1:3 Паризе (Канин, Фиала) – 34:48' (5x5)   2:3 Торнтон (Сёренсен, Майер) – 49:08' (5x5)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:0 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 0
Б
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Кемпе – 65:00' (ПБ)
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