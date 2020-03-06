Проворов вышел на пятое место среди защитников из Европы по голам за четыре сезона в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Михаэль Раффль, Николя Обе-Кубель, Шон Кутюрье и ещё одну шайбу забросил россиянин Иван Проворов. За четыре сезона со старта карьеры в НХЛ Проворов забросил 43 шайбы. Проворов вышел на пятое место среди защитников из Европы по этому показателю, повторив результат Ристо Силтанена и Эрика Карлссона.

Лидером является Ристо Руотсалайнен (82). Второе место занимает латвийский защитник Сандис Озолиньш (56). Тройку лучших замыкает Томас Юнссон (49). На четвёртом месте располагается Борье Сальминг (45).