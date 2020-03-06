Проворов вышел на пятое место среди защитников из Европы по голам за четыре сезона в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Михаэль Раффль, Николя Обе-Кубель, Шон Кутюрье и ещё одну шайбу забросил россиянин Иван Проворов. За четыре сезона со старта карьеры в НХЛ Проворов забросил 43 шайбы. Проворов вышел на пятое место среди защитников из Европы по этому показателю, повторив результат Ристо Силтанена и Эрика Карлссона.
Лидером является Ристо Руотсалайнен (82). Второе место занимает латвийский защитник Сандис Озолиньш (56). Тройку лучших замыкает Томас Юнссон (49). На четвёртом месте располагается Борье Сальминг (45).
«Филадельфия» выиграла восьмой матч подряд и делит лидерство в дивизионе с «Вашингтоном»
Читайте также
- 6 марта 2020
-
10:15
-
10:00
-
09:34
-
09:26
-
09:15
-
09:00
-
08:32
-
08:15
-
08:00
-
07:31
-
07:27
-
07:17
-
07:12
-
07:00
-
06:55
-
06:46
-
06:46
-
06:35
-
06:31
-
06:29
-
06:18
-
06:13
-
06:13
-
06:02
-
05:55
-
05:47
-
05:40
-
05:28
-
05:18
-
04:53
-
04:46
-
03:57
-
03:39
-
03:25
-
00:00
Партнерский контент