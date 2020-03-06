В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.
В составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина эта шайба стала 47-й в сезоне НХЛ. Ему удалось догнать форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка в гонке снайперов, вместе с которым они теперь делят первое место.
Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик, причём все передачи россиянина были первыми. Благодаря этому 28-летний Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Овечкин или Панарин: кто круче в нынешнем сезоне НХЛ?».
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
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