Рирден: на овертайм вышли Орлов, Кузнецов и Уилсон — надо же следить за игроком с 4 голами

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:6 ОТ) обрушился с критикой на игроков «столичной» команды.

«Регулярка подходит к концу, а игроки всё ещё хватают удаления. И нам приходится усаживать их на лавку, потому что они не могут выйти на лёд и не удалиться. Так началась игра. Мы бились, делали хорошие вещи. А затем нам приходилось неравномерно распределять время между игроками, потому что надо было стабильно играть каждую смену.

Надо отдать должное ребятам за то, что они сравняли счёт в концовке, это о многом говорит. Но затем мы выпускаем наших лучших ребят для овертайма, и они позволяют игроку забить пятый гол! Мы выпустили защитника, центра и крайнего, которые играют лучше всего в овертаймах (речь об Орлове, Кузнецове и Уилсоне. – Прим. «Чемпионата»)! Надо же следить, чтобы парень, который уже забил четыре (Мика Зибанеджад. — Прим. «Чемпионата»), не оказался позади тебя!

У нас есть топ-игроки, которым приходится слишком долго сидеть на скамейке. И некоторые из них тоже хватают удаления (речь об удалении Джона Карлсона. — Прим. «Чемпионата»). Нельзя выиграть, когда так много удаляешься. Можно оставлять игроков в запасе, сажать их на лавку за удаления, но в конечном итоге, они должны решить, что хватит уже сковывать команду и не давать ей побеждать. Я могу наказать их за плохую игру или удаления, как делал сегодня, но в конечном итоге вся команда должна принять решение играть более дисциплинированно.

Некоторые ребята у нас не играли в плей-офф, не проходили раунды, не выигрывали Кубки Стэнли. Мы должны закалиться для таких ситуаций, когда давление и эмоции растут, и наш ответ должен быть другим. Мы сейчас учимся, и это совсем не весело. Можно только надеяться, что боль после подобных матчей поможет нам играть лучше и что мы вынесем из этого урок», — цитирует Рирдена Washington Post.

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