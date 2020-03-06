Кучеров вышел на 14-е место по голам в НХЛ среди россиян, догнав Гончара
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в 512-м матче за карьеру в лиге. Теперь на счету нападающего 544 (220+324) балла в НХЛ. Он вышел на 14-е место в истории лиги по голам среди российских игроков, повторив результат защитника Сергея Гончара.
Следующей целью для 26-летнего Кучерова является результат нападающего Сергея Самсонова (235). Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (705 голов в 1150 встречах, восьмое место среди всех игроков НХЛ).
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