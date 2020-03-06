NY Post: теперь Зибанеджад победит коронавирус, а потом глобальное потепление

Обозреватель New York Post Ларри Брукс прокомментировал пента-трик нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Мики Зибанеджада в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ).

«Следующим фокусом Зибанеджада станет не только разработка прививки от коронавируса, но ещё и её одобрение и распространение по всему континенту за один вечер. Серьёзно, ребята, кажется, что после такого матча с пятью голами, в том числе победным, у 93-го номера «Рейнджерс» нет предела, которым можно было бы его измерить. Этот захватывающий, бурный, мощный матч сотряс «Гарден» до основания.

Такой игры не ждёшь ни от кого. Ну, возможно, только от Алекса Овечкина, который оформил дубль в третьем периоде. Или, возможно, от Панарина, который сделал три передачи, включая пас, который отправил Зибанеджада в прорыв на победный гол.

Зибанеджад забил 14 голов в последних 10 матчах и сделал 6 результативных передач. В последних 33 матчах в его активе 27 голов и 47 очков. Центрфорвард «Рейнджерс» может даже вытеснить Панарина из гонки за «Харт Трофи». Это был матч тяжеловесов, и ни у кого не было более тяжёлой артиллерии, чем у Зибанеджада, который, после того как победит коронавирус, собирается побороть глобальное потепление», — полагает Брукс.