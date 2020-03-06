Зибанеджад — о пента-трике: шайба следовала за мной, этот матч я запомню надолго

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал пента-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ). Швед стал первым в этом чемпионате НХЛ игроком, забросившим пять шайб в одном матче, и третьим – в истории нью-йоркского клуба.

«Сегодня шайба следовала за мной. Посмотрите на голы, им предшествовали отличные розыгрыши. Сегодня я оказывался в нужном месте в нужное время. И, конечно, я намного более счастлив от победы. Этот матч я запомню надолго», – цитирует Зибанеджада пресс-служба НХЛ.

Шведский форвард стал вторым игроком в истории НХЛ, кому удалось в одном матче забросить четыре шайбы в основное время, после чего принести команде победу в овертайме. Мика повторил достижение Сергея Фёдорова 24-летней давности. Примечательно, что Фёдоров 26 декабря 1996 года аналогичным образом огорчил «Кэпиталз».