Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 6 марта

Сегодня, 6 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Восемь клубов проведут свои третьи встречи в плей-офф. В трёх парах первые два матча остались за командой, занявшей более высокое место в своей конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, и только «Сибирь» смогла на выезде дважды переиграть «Автомобилист».

15:30 (мск). «Сибирь» — «Автомобилист» (2-0 в серии);

19:00. «Торпедо» — ЦСКА (0-2);

19:00. «Нефтехимик» — «Ак Барс» (0-2);

19:30. «Спартак» — «Динамо» М (0-2).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).

Статистика лучших снайперов и бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.