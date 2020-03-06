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«Спартак» — «Динамо Мск». Платная трансляция
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19:20 Мск
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Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 6 марта

Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 6 марта
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 6 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Восемь клубов проведут свои третьи встречи в плей-офф. В трёх парах первые два матча остались за командой, занявшей более высокое место в своей конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, и только «Сибирь» смогла на выезде дважды переиграть «Автомобилист».

15:30 (мск). «Сибирь» — «Автомобилист» (2-0 в серии);

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2020, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург

19:00. «Торпедо» — ЦСКА (0-2);

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2020, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
ЦСКА
Москва

19:00. «Нефтехимик» — «Ак Барс» (0-2);

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2020, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань

19:30. «Спартак» — «Динамо» М (0-2).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2020, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).

Статистика лучших снайперов и бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.

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