Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 6 марта
Сегодня, 6 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Восемь клубов проведут свои третьи встречи в плей-офф. В трёх парах первые два матча остались за командой, занявшей более высокое место в своей конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, и только «Сибирь» смогла на выезде дважды переиграть «Автомобилист».
15:30 (мск). «Сибирь» — «Автомобилист» (2-0 в серии);
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2020, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
19:00. «Торпедо» — ЦСКА (0-2);
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2020, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
ЦСКА
Москва
19:00. «Нефтехимик» — «Ак Барс» (0-2);
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2020, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
19:30. «Спартак» — «Динамо» М (0-2).
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2020, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).
Статистика лучших снайперов и бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.
Две победы под ноль! «Сибирь» издевается над «Автомобилистом», страдает даже Дацюк
Выход Волшебника ничего не дал уральскому клубу. Вторая атака Востока снова беспомощна перед великолепным Сятери.
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