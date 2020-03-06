Куинн: Шестёркин зарекомендовал себя лучше остальных. Его статистика это доказывает
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о состоянии голкипера Игоря Шестёркина, вернувшегося к полноценным тренировкам с командой.
«Это однозначно шаг в верном направлении. Мы вернулись к ситуации «со дня на день». Я не знаю, как он себя чувствовал. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Когда у тебя в строю все три вратаря, то игра сама определяет, кто будет играть.
После четырёхнедельного периода, когда в команде были три вратаря, Шестёркин зарекомендовал себя лучше остальных. Его статистика это доказывает. Игра вратарей – дело не самое субъективное. Так что, как я люблю говорить, я верю во всех из них, но играет лучший», – цитирует Куинна пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Шестёркин вернётся в состав «Рейнджерс» со дня на день
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