Пашков: Хартли нужно что-то менять и встряхивать «Авангард». Напрашивается ход с Гариповым

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал ход серии плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (1-2).

«На мой взгляд, к главному тренеру „Авангарда“ Бобу Хартли есть минимум два вопроса. Во-первых, удивляет, почему команда, похоже, вышла на пик в январе, а не в марте. Во-вторых, пока не работает ставка на Бобкова, он после хорошего зимнего отрезка весной уже не выручает, в частности во второй игре серии. На мой взгляд, Бобкова нужно было поберечь в третьей игре — и выпускать Гарипова, лучшего голкипера плей-офф-2018. Однако тренерский штаб не принял очевидного решения — и, по сути, пожертвовал третьей встречей.

Думаю, Хартли нужно что-то менять и встряхивать команду. Ход с Гариповым напрашивается, всё-таки он был последним, кто переиграл в плей-офф лучшего кубкового вратаря страны, «армейца» Сорокина. Но самое главное, что Балашихе нужно добавлять скорости и агрессии, это ключевой козырь «Авангарда». В противном случае в спокойной игре Уфа на чистом мастерстве своё обязательно возьмёт», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.