КХЛ определила порядок проведения серии матчей полуфиналов конференций Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига определила порядок проведения серии матчей полуфиналов конференций на втором этапе чемпионата сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте организации.

Статистика лучших снайперов и бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 марта 2020 года состоятся серии с участием победителей пар ЦСКА – «Торпедо» и «Ак Барс» — «Нефтехимик»;

17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 марта 2020 года пройдут матчи двух других серий второго раунда плей-офф.

Первые два матча и в случае необходимости пятый и седьмой матчи проводятся на полях клубов, имеющих более высокий номер «посева» в паре.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).