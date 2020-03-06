КХЛ определила порядок проведения серии матчей полуфиналов конференций Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига определила порядок проведения серии матчей полуфиналов конференций на втором этапе чемпионата сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте организации.
Статистика лучших снайперов и бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 марта 2020 года состоятся серии с участием победителей пар ЦСКА – «Торпедо» и «Ак Барс» — «Нефтехимик»;
17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 марта 2020 года пройдут матчи двух других серий второго раунда плей-офф.
Первые два матча и в случае необходимости пятый и седьмой матчи проводятся на полях клубов, имеющих более высокий номер «посева» в паре.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).
- 6 марта 2020
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