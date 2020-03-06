«Сибирь» — «Автомобилист»: стали известны составы на третий матч серии плей-офф

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и екатеринбургского «Автомобилиста» на третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». «Сибирь» ведёт в противостоянии со счётом 2-0. Встреча в Новосибирске состоится сегодня, 6 марта, начало матча — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Тимашов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Ермаков — Демидов, Чесалин — Романцев — Макаров;
Морозов, Ромаев, Коротков — Яковлев — Шашков.
«Автомобилист»:
Коварж (Галкин);
Гуркин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;
Батыршин — Мамкин, Мозер — Литовченко — Секстон;
Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Дацюк;
Овчинников, Валитов, Обидин — Плэтт — Гареев.
- 6 марта 2020
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