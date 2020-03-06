«Сибирь» — «Автомобилист»: стали известны составы на третий матч серии плей-офф

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и екатеринбургского «Автомобилиста» на третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». «Сибирь» ведёт в противостоянии со счётом 2-0. Встреча в Новосибирске состоится сегодня, 6 марта, начало матча — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Тимашов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Ермаков — Демидов, Чесалин — Романцев — Макаров;

Морозов, Ромаев, Коротков — Яковлев — Шашков.

«Автомобилист»:



Коварж (Галкин);

Гуркин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;

Батыршин — Мамкин, Мозер — Литовченко — Секстон;

Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Дацюк;

Овчинников, Валитов, Обидин — Плэтт — Гареев.