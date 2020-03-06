Д. Хьюз: пока не могу назвать себя замечательным хоккеистом НХЛ даже с натяжкой

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз оценил выступление в нынешнем сезоне НХЛ.
«Сезон получился неудачным, но я многому научился и надеюсь, что сделаю правильные выводы, чтобы подготовится к следующему чемпионату. Я пока не могу назвать себя замечательным хоккеистом НХЛ даже с натяжкой. Но мне только 18 лет, и мне есть куда расти.
Пожалуй, главный урок для меня заключается в том, что надо бросать по воротам. Не стоит ничего придумывать. Когда шайба доходит до ворот, происходит много хорошего. Так что я стараюсь чаще бросать, и у нас появляется больше голевых моментов. Это самое главное. Мне кажется, что порой мне просто не везло. Я попадал в штанги, промахивался мимо пустых ворот. Думаю, что мог бы набрать и побольше баллов.
В конце сезона я немного отдохну, а затем займусь делом, чтобы настроиться. С нетерпением жду лета, чтобы стать лучше, чтобы создать условия для роста. Я очень рад, что попал в НХЛ в этом сезоне, но попав сюда, надо об этом забыть. Конечно, это важно и здорово, но тут игры идут через день, и нет времени, чтобы восторгаться своими успехами. Я понял, что надо делать, а что нет, что работает, а что нет. Каждый день я узнаю что-то новое и уверен, что стану лучше», – цитирует Хьюза пресс-служба НХЛ.
- 6 марта 2020
-
15:33
-
15:15
-
15:00
-
14:33
-
14:13
-
14:10
-
13:45
-
13:21
-
13:10
-
13:00
-
12:43
-
12:20
-
12:01
-
11:45
-
11:30
-
11:05
-
10:33
-
10:15
-
10:00
-
09:34
-
09:26
-
09:15
-
09:00
-
08:32
-
08:15
-
08:00
-
07:31
-
07:27
-
07:17
-
07:12
-
07:00
-
06:55
-
06:46
-
06:46
-
06:35