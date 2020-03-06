Д. Хьюз: пока не могу назвать себя замечательным хоккеистом НХЛ даже с натяжкой

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз оценил выступление в нынешнем сезоне НХЛ.

«Сезон получился неудачным, но я многому научился и надеюсь, что сделаю правильные выводы, чтобы подготовится к следующему чемпионату. Я пока не могу назвать себя замечательным хоккеистом НХЛ даже с натяжкой. Но мне только 18 лет, и мне есть куда расти.

Пожалуй, главный урок для меня заключается в том, что надо бросать по воротам. Не стоит ничего придумывать. Когда шайба доходит до ворот, происходит много хорошего. Так что я стараюсь чаще бросать, и у нас появляется больше голевых моментов. Это самое главное. Мне кажется, что порой мне просто не везло. Я попадал в штанги, промахивался мимо пустых ворот. Думаю, что мог бы набрать и побольше баллов.

В конце сезона я немного отдохну, а затем займусь делом, чтобы настроиться. С нетерпением жду лета, чтобы стать лучше, чтобы создать условия для роста. Я очень рад, что попал в НХЛ в этом сезоне, но попав сюда, надо об этом забыть. Конечно, это важно и здорово, но тут игры идут через день, и нет времени, чтобы восторгаться своими успехами. Я понял, что надо делать, а что нет, что работает, а что нет. Каждый день я узнаю что-то новое и уверен, что стану лучше», – цитирует Хьюза пресс-служба НХЛ.