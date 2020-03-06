Малкин: матч с «Вашингтоном» ещё с 2006 года вызывает ажиотаж и в России, и в Америке

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».
«Этот матч вызывает ажиотаж и в России, и в Америке. Я думаю, это ещё с 2006 года, когда Кросби с Овечкиным пришли в лигу. И этот интерес с каждым годом только подогревался. Интересно, когда две хоккейные страны наблюдают за этим матчем и, конечно, ни один матч не обходится без красивых голов, без драк, без борьбы. Я знаю, что в России многие болеют за «Вашингтон», многие болеют за «Питтсбург», и, я думаю, мы покажем красивый интересный хоккей.
Мы понимаем, насколько важен каждый матч между этими командами. Я стараюсь тоже настроиться против «Вашингтона», когда собираются лучшие игроки — не только Овечкин и Кросби, там и Бекстрём, и Кузнецов, и Карлсон. Каждый настраивается чуть-чуть посерьёзнее, чем, может быть, на какой-то другой матч. В этой игре я стараюсь выкладываться на 110 процентов», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.
- 6 марта 2020
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