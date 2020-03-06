Кузнецов – фанатам «Вашингтона» в России: терпения всем, валидола побольше

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал неудачное выступление команды в последнее время, а также поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз».
«В принципе последние 20 игр идёт борьба за плей-офф. И хоккей становится больше похож на плей-оффовский. Все стараются играть от обороны. Нам нужно дорожить моментами, которые будут. Иногда случаются спады. То, что случилось… Я считаю, что такое иногда полезно.
Матчи с «Питтсбургом»? Стараюсь не думать о том, что было. Это хорошая команда, они играют в хороший хоккей. Но самое главное — нам играть правильно. Не нужно задумываться о том, что было. Нужно фокусироваться на будущем. Что пожелаю фанатам в России? Терпения всем, валидола побольше. Будет интересная концовка», — цитирует Кузнецова пресс-служба НХЛ.
- 6 марта 2020
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