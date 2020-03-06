«Сочи» заключил новый контракт с защитником Гордеевым

Защитник Михаил Гордеев продолжит выступать в ХК «Сочи» в следующем сезоне. Клуб и игрок подписали новый контракт на один год. Об этом сообщает официальный сайт «леопардов».



Для Гордеева этот сезон был дебютным в Континентальной хоккейной лиге. До этого игрок обороны выступал в МХЛ за ступинский «Капитан». В течение прошедшего чемпионата Михаил привлекался в молодёжную сборную, в составе которой сыграл на CIBC Canada Russia Series.



В КХЛ Гордеев выходил на лёд в 36 встречах, он набрал 2 (1+1) очка, его среднее игровое время – 7:11, кроме того один матч он провёл в ВХЛ за «Тамбов».



«Поздравляем Михаила с продлением контракта и желаем получения нового опыта в составе «леопардов»!» — говорится в сообщении пресс-службы сочинского клуба.