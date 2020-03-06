Главный тренер «Амура» Гулявцев: новый контракт на данный момент я ещё не подписал

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итоги сезона-2019/2020, его команда заняла девятое место в Восточной конференции, отстав от зоны плей-офф на 2 очка.



«Все видели, что нам чуть-чуть не хватило до попадания в плей-офф. Да, об этих «чуть-чуть» нужно думать на протяжении всего чемпионата. Но мы боролись до конца и подарили интригу Востоку. У меня осталось больше положительных эмоций от прошедшего сезона, чем отрицательных. У нас был очень сложный сезон: много травм. Но мы не афишировали в прессе, что у игроков были проблемы со здоровьем. Нужно отдать должное парням — в концовке играли и с переломами рук, и с разрывами связок…

Бились до конца, ребята ко мне подходили и говорили: «У меня такая-то травма, но я всё равно доиграю сезон и постараюсь помочь команде». Для меня это самое главное. Понятно, что задача на сезон не выполнена. Однако то, как она была не выполнена, тоже о многом говорит. «Амур» — единственная команда, которая дважды в сезоне проигрывала по девять матчей подряд и до конца февраля боролась за плей-офф. Очень важно, что почти на каждой домашней игре дворец был полным, это тоже заслуга команды.



Я никогда не падаю духом и не готов уйти, если руководство не отправит меня в отставку. У победы много отцов, только поражение всегда сирота. Я очень благодарен руководству за то, что не сделало скоропалительных выводов по поводу моей работы. Думаю, команда доказала, что достойна плей-офф. Концовку мы провели сильно.



Если честно, я не любитель долгих перелётов. Очень тяжело выдержать такой сумасшедший график, с матчами через день, постоянными переездами. Но поверьте, что ребятам ещё сложнее. Им-то после перелёта в семь-восемь часов ещё и на лёд выходить. О себе в этой ситуации я думаю меньше всего. У тренерского штаба задача — как можно лучше подвести команду к игре, чтобы хоккеисты были свежими и полными сил. Это моя главная забота.



У нас был разговор с Александром Николаевичем, он получился довольно продуктивным. Но новый контракт на данный момент я ещё не подписал», —приводит слова Гулявцева сайт КХЛ.