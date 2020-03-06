Вратарь «Сибири» Сятери поймал шайбу за линией ворот — это мог быть сейв года

В Новосибирске в третьем матче серии между «Сибирью» и «Автомобилистом» случился интересный эпизод. В середине второго периода уральцам удалась острая атака, завершившаяся броском Питера Холланда в пустой угол ворот. Однако голкипер хозяев Харри Сятери очень эффектно поймал шайбу, сумев переместиться.

Хоккеисты «Автомобилиста» начали праздновать гол, однако финский страж ворот показал судьям шайбу в ловушке.



Бригада арбитров воспользовалась видеопросмотром, после которого было объявлено, что шайба полностью пересекла линию. Гол был засчитан, после него счёт стал 2:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Тимашов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Ермаков — Демидов, Чесалин — Романцев — Макаров;

Морозов, Ромаев, Коротков — Яковлев — Шашков.



«Автомобилист»:

Коварж (Галкин);

Гуркин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;

Батыршин — Мамкин, Мозер — Литовченко — Секстон;

Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Дацюк;

Овчинников, Валитов, Обидин — Плэтт — Гареев.