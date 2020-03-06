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Вратарь «Сибири» Сятери поймал шайбу за линией ворот — это мог быть сейв года

Вратарь «Сибири» Сятери поймал шайбу за линией ворот — это мог быть сейв года
Хоккей / КХЛ 0

В Новосибирске в третьем матче серии между «Сибирью» и «Автомобилистом» случился интересный эпизод. В середине второго периода уральцам удалась острая атака, завершившаяся броском Питера Холланда в пустой угол ворот. Однако голкипер хозяев Харри Сятери очень эффектно поймал шайбу, сумев переместиться.

Хоккеисты «Автомобилиста» начали праздновать гол, однако финский страж ворот показал судьям шайбу в ловушке.

Бригада арбитров воспользовалась видеопросмотром, после которого было объявлено, что шайба полностью пересекла линию. Гол был засчитан, после него счёт стал 2:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Тимашов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Ермаков — Демидов, Чесалин — Романцев — Макаров;
Морозов, Ромаев, Коротков — Яковлев — Шашков.

«Автомобилист»:
Коварж (Галкин);
Гуркин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;
Батыршин — Мамкин, Мозер — Литовченко — Секстон;
Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Дацюк;
Овчинников, Валитов, Обидин — Плэтт — Гареев.

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