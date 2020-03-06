«Нефтехимик» — «Ак Барс»: команды назвали составы на третий матч серии плей-офф

Пресс-службы казанского нижнекамского «Нефтехимика» и казанского «Ак Барса» опубликовали составы на третий матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. В настоящий момент в серии лидируют «барсы» со счётом 2-0. Встреча в Нижнекамске состоится сегодня, 6 марта, начало матча — в 19:00 мск.

«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Шарипзянов — Брынцев, Энлунд — Берглунд — Хайруллин;

Мерфи — Пайгин, Уайт — Митчелл — Порядин;

Атюшов — Сергеев, Шиксатдаров — Куликов — Черников;

Семёнов, Хафизов — Шарифьянов — Бикмуллин, Грошев.

«Ак Барс»:



Билялов (Мифтахов);

Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Рукавишников — Лямкин, Галиев — А. Галимов — Фрэттин;

Викстранд — Педан, Э. Галимов — Санников — Лукоянов;

Юдин, Тихонов — Воронков — Фисенко, Дыняк.