«Нефтехимик» — «Ак Барс»: команды назвали составы на третий матч серии плей-офф
Пресс-службы казанского нижнекамского «Нефтехимика» и казанского «Ак Барса» опубликовали составы на третий матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. В настоящий момент в серии лидируют «барсы» со счётом 2-0. Встреча в Нижнекамске состоится сегодня, 6 марта, начало матча — в 19:00 мск.
«Нефтехимик»:
Барулин (Шарыченков);
Шарипзянов — Брынцев, Энлунд — Берглунд — Хайруллин;
Мерфи — Пайгин, Уайт — Митчелл — Порядин;
Атюшов — Сергеев, Шиксатдаров — Куликов — Черников;
Семёнов, Хафизов — Шарифьянов — Бикмуллин, Грошев.
«Ак Барс»:
Билялов (Мифтахов);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Рукавишников — Лямкин, Галиев — А. Галимов — Фрэттин;
Викстранд — Педан, Э. Галимов — Санников — Лукоянов;
Юдин, Тихонов — Воронков — Фисенко, Дыняк.
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