«Торпедо» — ЦСКА: Окулов и Науменков вернулись в состав «армейцев»

Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и московского ЦСКА на третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент в противостоянии ведут «армейцы» со счётом 2-0. Встреча в Нижнем Новгороде состоится сегодня, 6 марта, начало матча — в 19:00 мск.



«Торпедо»:



Тихомиров (Серебряков);

Баранцев — Орлов, Шенфельд — Шрёдер — Жафяров;

Зборовский — Дженовей, Бочаров — Белевич — Ратти;

Аляев — Мишарин, Ураков — Ильин — Веряев;

Гончарук, Щехура — Шор — Варнаков.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Марченко, Толчинский — Вей — Григоренко;

Романов — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;

Киселевич — Робинсон, Попов — Шалунов — Окулов;

Науменков, Мамин — Карнаухов — Калинин, Соркин.