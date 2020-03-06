«Торпедо» — ЦСКА: Окулов и Науменков вернулись в состав «армейцев»
Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и московского ЦСКА на третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент в противостоянии ведут «армейцы» со счётом 2-0. Встреча в Нижнем Новгороде состоится сегодня, 6 марта, начало матча — в 19:00 мск.
«Торпедо»:
Тихомиров (Серебряков);
Баранцев — Орлов, Шенфельд — Шрёдер — Жафяров;
Зборовский — Дженовей, Бочаров — Белевич — Ратти;
Аляев — Мишарин, Ураков — Ильин — Веряев;
Гончарук, Щехура — Шор — Варнаков.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Марченко, Толчинский — Вей — Григоренко;
Романов — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;
Киселевич — Робинсон, Попов — Шалунов — Окулов;
Науменков, Мамин — Карнаухов — Калинин, Соркин.
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