«Спартак» — «Динамо»: в воротах бело-голубых сыграет Бочаров

Стали известны составы московского «Динамо» и «Спартака» на третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». «Динамо» ведёт в противостоянии со счётом 2-0. Третья встреча состоится сегодня, 6 марта, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Индрашис;
Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Прибыльский, Огурцов, Муранов — Ефремов — Кулёмин.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
И. Вишневский — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
Рылов — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;
Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.
- 6 марта 2020
-
18:46
-
18:35
-
18:32
-
18:21
-
18:06
-
17:38
-
17:18
-
17:07
-
16:37
-
16:26
-
16:22
-
16:14
-
16:00
-
15:45
-
15:33
-
15:15
-
15:00
-
14:33
-
14:13
-
14:10
-
13:45
-
13:21
-
13:10
-
13:00
-
12:43
-
12:20
-
12:01
-
11:45
-
11:30
-
11:05
-
10:33
-
10:15
-
10:00
-
09:34
-
09:26