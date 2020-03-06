«Спартак» — «Динамо»: в воротах бело-голубых сыграет Бочаров

Стали известны составы московского «Динамо» и «Спартака» на третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». «Динамо» ведёт в противостоянии со счётом 2-0. Третья встреча состоится сегодня, 6 марта, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо» (Москва):



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Индрашис;

Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Алексеев;

Прибыльский, Огурцов, Муранов — Ефремов — Кулёмин.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

И. Вишневский — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;

Рылов — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;

Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.