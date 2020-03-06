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«Спартак» — «Динамо Мск». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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«Спартак» — «Динамо»: в воротах бело-голубых сыграет Бочаров

«Спартак» — «Динамо»: в воротах бело-голубых сыграет Бочаров
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Динамо» и «Спартака» на третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». «Динамо» ведёт в противостоянии со счётом 2-0. Третья встреча состоится сегодня, 6 марта, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» (Москва):

Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Индрашис;
Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Прибыльский, Огурцов, Муранов — Ефремов — Кулёмин.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
И. Вишневский — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
Рылов — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;
Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.

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