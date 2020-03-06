Сятери обновил рекорд «Сибири» по продолжительности сухой серии в плей-офф

Гокипер «Сибири» Харри Сятери в третьей игре с екатеринбургским «Автомобилистом» обновил клубный рекорд по продолжительности сухой серии в плей-офф. Теперь она насчитывает – 142:25. Прежний рекорд принадлежал Александру Салаку – 108:23 в сезоне-2014/2015.

Напомним, Сятери отыграл в воротах «Сибири» в первых двух матчах серии. Обе встречи его команда выиграла с сухим счётом — 2:0, 1:0 ОТ. В третьем матче Харри также занял место в воротах своего клуба. На 10-й минуте «Автомобилист» забросил свою первую шайбу в этом противостоянии плей-офф. В большинстве отличился Максим Березин. Ему ассистировали Павел Дацюк и Георгий Белоусов. На этом сухая серия Сятери прервалась.



«Сибирь» выиграла третий матч — 4:3 ОТ. В основное время хет-трик оформил Юусо Пуустинен. В овертайме победную шайбу забросил Никита Шашков.



Следующий матч команды проведут 8 марта в Новосибирске. Начало – в 13:30 мск.