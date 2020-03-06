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Трямкин: видимо, фортуна любит «Сибирь» — в овертайме нам не повезло

Трямкин: видимо, фортуна любит «Сибирь» — в овертайме нам не повезло
Хоккей / КХЛ 0

Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Никита Трямкин прокомментировал третий матч серии плей-офф с новосибирской «Сибирью», в котором его команда уступила со счётом 3:4 ОТ.

«У нас ещё есть шанс, не считаю, что мы стоим на краю. Будем биться до конца. Мы сегодня могли перевернуть серию и домой ехать с равным счётом. В овертайме нам немного не повезло. Как говорится, везёт тому, кто сам везёт. Видимо, фортуна любит «Сибирь». Сегодня был другой накал, другие эмоции. Считаю, что мы сегодня выходили побеждать.

Сегодня болельщикам игра должна была понравиться — голы, стычки. Где-то «Сибирь» нас провоцировала, где-то мы отвечали. Не сказал бы, что они чем-то лучше. Может, больше везло. Забей мы все свои моменты… Но как минимум мы распечатали Сятери. Послезавтра очень важная игра нас ждёт», — передаёт слова Трямкина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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