Заварухин: не считаю, что мы в одной победе от выхода во второй раунд, ещё много игр будет

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу в третьем матче серии против «Автомобилиста» (4:3 ОТ).



«Сегодня мы не так строго сыграли в обороне, дали сопернику много шансов. С такой атакой, какая есть у «Автомобилиста», с их быстрыми нападающими, таких шансов давать было нельзя. Хорошо, что подчистил вратарь, забили хорошие голы. Немножко ненужный гол пропустили, когда играли в большинстве. Хорошо поговорили в раздевалке, успокоили ребят. Забили с пятачка победный, это принесло результат.



Команда была в нокауте после третьего пропущенного гола? Да, немножко мандраж был, неуверенность появилась. Повторюсь, поговорили в раздевалке, успокоились. Это хоккей, это спорт, нужно было идти дальше. Нужно ли было сыграть спокойно в том эпизоде? Мы весь сезон играли этим звеном, в котором один защитник. Они знают, кто куда возвращаются, по какому месту. Здесь здорово сыграл «Автомобилист», Трямкин хороший пас отдал, а Плэтт реализовал момент — мы не доработали.



Связаны ли ошибки в обороне с тем, что дома мы играем по другой модели? Здесь всё вместе: и модель, и трибуны. И у «Автомобилиста» нападающие прибавили. Было очень много набросов, добиваний, передач с ближней штанги. В некоторых моментах мы прозевали нападающих, оставляли одного перед вратарём. Много стычек? Это плей-офф, все бьются. И стычки будут, и драки будут.



Серия в одной победе от завершения? Я так не считаю. «Автомобилист» — очень хорошая команда. Ещё много игр будет», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.