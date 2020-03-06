Шашков: когда забил в овертайме – как будто в облака улетел

Нападающий «Сибири» Никита Шашков подвёл итоги домашней игры с «Автомобилистом» (4:3 ОТ).
«Матч был эмоционален, богат на голы. Не так, как на выезде. Где-то команды начали ошибаться, начались потери. А за эти потери в плей-офф наказывают. Когда забил в овертайме – как будто в облака улетел! Просто радость. Смотрю на трибуны, как люди кричат. Не сразу понял, что шайба зашла. Очень приятно играть молодёжной тройкой с Коротковым и Яковлевым и радовать своих земляков.
В 2014 году, когда Степан Санников забивал в овертайме «Ак Барсу», я смотрел игру из ложи губернатора. Наш год рождения пригласили на матч. Не могу сказать, похожи наши шайбы или нет, уже всё забылось. Для нас сейчас главное — восстановление. Надо отдать все силы, чтобы не ехать в Екатеринбург», – сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.
- 6 марта 2020
-
20:29
-
20:21
-
20:09
-
20:03
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:53
-
19:51
-
19:28
-
19:05
-
18:46
-
18:35
-
18:32
-
18:21
-
18:06
-
17:38
-
17:18
-
17:07
-
16:37
-
16:26
-
16:22
-
16:14
-
16:00
-
15:45
-
15:33
-
15:15
-
15:00
-
14:33
-
14:13
-
14:10
-
13:45
-
13:21
-
13:10
-
13:00