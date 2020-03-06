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Шашков: когда забил в овертайме – как будто в облака улетел

Шашков: когда забил в овертайме – как будто в облака улетел
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сибири» Никита Шашков подвёл итоги домашней игры с «Автомобилистом» (4:3 ОТ).

«Матч был эмоционален, богат на голы. Не так, как на выезде. Где-то команды начали ошибаться, начались потери. А за эти потери в плей-офф наказывают. Когда забил в овертайме – как будто в облака улетел! Просто радость. Смотрю на трибуны, как люди кричат. Не сразу понял, что шайба зашла. Очень приятно играть молодёжной тройкой с Коротковым и Яковлевым и радовать своих земляков.

В 2014 году, когда Степан Санников забивал в овертайме «Ак Барсу», я смотрел игру из ложи губернатора. Наш год рождения пригласили на матч. Не могу сказать, похожи наши шайбы или нет, уже всё забылось. Для нас сейчас главное — восстановление. Надо отдать все силы, чтобы не ехать в Екатеринбург», – сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

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