Доус — о третьем поражении от «Сибири»: отстой, мы снова проиграли, наше звено не забивает

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Сибирью» (3:4 ОТ).
«Какие мысли по игре? Отстой, мы снова проиграли. Наши шансы теперь в том, что надо выиграть матч послезавтра. Это всё, что мы можем контролировать. Для нас это самый важный матч. Сятери в этой серии играет очень хорошо, но сегодня мы смогли ему забить. Были отскоки, на которых мы неплохо действовали. Если Сятери видит броски, то забить ему тяжело.
Моя задача — забивать, а наше звено не забивает. Нам нужно играть лучше. Мы будем фокусироваться на следующей игре. Психологическое давление? Оно будет на сопернике. Мы думаем только о матче в воскресенье», — передаёт слова Доуса корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 6 марта 2020
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