Литовченко: «Автомобилист» не лезет на пятачок, не «доедает» шайбу

Нападающий «Автомобилиста» Вячеслав Литовченко прокомментировал поражение в третьем матче серии 1/4 финала Восточной конференции КХЛ с новосибирской «Сибирью» (3:4 ОТ).
«Сейчас чувствуем опустошение. Тяжело проигрывать два матча подряд в овертайме. Теперь терять нам нечего. Серия идёт до четырёх побед, надо не думать о счёте в серии. Харри Сятери очень хорошо играет, но мы наконец-то его пробили. «Сибирь» отлично действует в средней зоне. Нам надо это взламывать и нагнетать у чужих ворот.
Владеем мы шайбой достаточно, но на пятачок лезем не столько, сколько надо. Не «доедаем» шайбу. Стычки возникали спонтанно, я не думаю, что были какие-то провокации. Когда три поражения подряд, нельзя всё списывать на фарт», — передаёт слова Литовченко корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 6 марта 2020
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