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Сергачёв – о драке с Ши Уэбером: он защищал своего партнёра. Уважаю!

Сергачёв – о драке с Ши Уэбером: он защищал своего партнёра. Уважаю!
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. В ходе матча российский защитник «молний» Михаил Сергачёв подрался с игроком обороны «Монреаля» Ши Уэбером.

«Я испытываю к нему огромное уважение. Думаю, все вокруг тоже. Ши пытался защитить своего партнёра по команде, даже несмотря на то, что он меньше меня. Я очень уважаю это!» — приводит слова Сергачёва пресс-служба «Тампы» в «Твиттере».

В нынешнем сезоне НХЛ Сергачёв провёл 67 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 23 результативные передачи. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиги Сергачёв принял участие в 225 матчах, записав в свой актив 104 (24+80) очка.

Реакция «скамейки» «Тампы» на драку Сергачёва с Уэбером. Видео
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