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ЦСКА в овертайме обыграл «Торпедо» и ведёт в серии — 3-0

ЦСКА в овертайме обыграл «Торпедо» и ведёт в серии — 3-0
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции нижегородское «Торпедо» на стадионе «Нагорный» принимало московский ЦСКА. Матч закончился победой гостей — 2:1 ОТ. «Армейцы» ведут в серии — 3-0.

На 9-й минуте гостей вперёд вывел Максим Мамин, ассистировал ему Никита Нестеров. В концовке первого периода «Торпедо» удалось отыграться, шайбу после передачи Станислава Бочарова забросил Андрей Белевич. Во втором периоде «армейцы» не смогли реализовать буллит — Михаил Григоренко не смог переиграть Андрея Тихомирова. До конца основного времени зрители голов не увидели. Победу ЦСКА в овертайме принёс точный бросок Антона Слепышева.

Напомним, первые две игры завершились победами «армейцев» с одинаковым счётом — 3:0.

Следующий матч серии команды проведут 8 марта в Нижнем Новгороде. Начало – в 17:00 мск.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2020, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Нестеров) – 08:10' (5x5)   1:1 Белевич (Бочаров) – 18:15' (5x5)   1:2 Слепышев – 64:24' (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео доступно на сайте КХЛ.

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