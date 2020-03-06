ЦСКА в овертайме обыграл «Торпедо» и ведёт в серии — 3-0

В третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции нижегородское «Торпедо» на стадионе «Нагорный» принимало московский ЦСКА. Матч закончился победой гостей — 2:1 ОТ. «Армейцы» ведут в серии — 3-0.
На 9-й минуте гостей вперёд вывел Максим Мамин, ассистировал ему Никита Нестеров. В концовке первого периода «Торпедо» удалось отыграться, шайбу после передачи Станислава Бочарова забросил Андрей Белевич. Во втором периоде «армейцы» не смогли реализовать буллит — Михаил Григоренко не смог переиграть Андрея Тихомирова. До конца основного времени зрители голов не увидели. Победу ЦСКА в овертайме принёс точный бросок Антона Слепышева.
Напомним, первые две игры завершились победами «армейцев» с одинаковым счётом — 3:0.
Следующий матч серии команды проведут 8 марта в Нижнем Новгороде. Начало – в 17:00 мск.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео доступно на сайте КХЛ.
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