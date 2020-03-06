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«Ак Барс» в третьем матче серии плей-офф обыграл «Нефтехимик» в овертайме

«Ак Барс» в третьем матче серии плей-офф обыграл «Нефтехимик» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции нижнекамский «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Матч закончился победой гостей — 2:1 ОТ. Казанцы ведут в серии — 3-0.

В первых двух периодах зрители не увидели заброшенных шайб. А в начале третьей двадцатиминутки казанцы вышли вперёд. Отличился Эмиль Галимов, ассистировали ему Альберт Яруллин и Артём Галимов. «Нефтехимик» смог отыграться за четыре минуты до конца основного времени, шайбу забросил Ильдар Шиксатдаров после передачи Павла Куликова. Победу в овертайме казанцам принёс дубль Эмиля Галимова, он забросил после передачи Михаила Фисенко.

Напомним, первые две игры завершились крупными победами «Ак Барса» — 4:1 и 5:1.

Следующий матч серии команды проведут 8 марта в Нижнекамске на «Нефтехим Арене». Начало – в 17:00 мск.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2020, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Яруллин, Галимов) – 43:52' (5x5)   1:1 Шиксатдаров (Куликов) – 56:48' (5x5)   1:2 Галимов (Фисенко) – 72:13' (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео доступно на сайте КХЛ.

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