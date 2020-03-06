«Ак Барс» в третьем матче серии плей-офф обыграл «Нефтехимик» в овертайме

В третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции нижнекамский «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Матч закончился победой гостей — 2:1 ОТ. Казанцы ведут в серии — 3-0.
В первых двух периодах зрители не увидели заброшенных шайб. А в начале третьей двадцатиминутки казанцы вышли вперёд. Отличился Эмиль Галимов, ассистировали ему Альберт Яруллин и Артём Галимов. «Нефтехимик» смог отыграться за четыре минуты до конца основного времени, шайбу забросил Ильдар Шиксатдаров после передачи Павла Куликова. Победу в овертайме казанцам принёс дубль Эмиля Галимова, он забросил после передачи Михаила Фисенко.
Напомним, первые две игры завершились крупными победами «Ак Барса» — 4:1 и 5:1.
Следующий матч серии команды проведут 8 марта в Нижнекамске на «Нефтехим Арене». Начало – в 17:00 мск.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео доступно на сайте КХЛ.
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