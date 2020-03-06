Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Спартак» выиграл третий матч серии плей-офф с «Динамо», отыгравшись с 0:3

«Спартак» выиграл третий матч серии плей-офф с «Динамо», отыгравшись с 0:3
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции «Спартак» принимал московское «Динамо». Матч закончился победой хозяев — 5:4 ОТ. Бело-голубые ведут в серии — 2-1.

«Динамо» забросило первую шайбу уже на 53-й секунде — Игорь Полыгалов отличился с передачи Даниила Тарасова. На четвёртой минуте Кирилл Лямин после паса Тарасова и Вадима Шипачёва реализовал большинство. Тренер «Спартака» Олег Знарок после этого сразу заменил голкипера. Юлиус Гудачек второй раз за серию покинул ворота красно-белых, его заменил Никита Беспалов. И тут же «Динамо» забросило вновь — Иван Муранов уже к пятой минуте сделал счёт 3:0.

Через несколько минут «Спартак» смог отыграть одну шайбу — Илья Зубов, которому ассистировал Александр Никишин, выкатился с правого края и бросил в дальний угол. А под занавес первого периода красно-белые забросили вновь, отличился Артём Фёдоров с передачи Ивана Вишневского.

В середине второй двадцатиминутки «Спартак» сравнял счёт в матче. Шайбу забросил Александр Хохлачёв, ассистировал ему Максим Цыплаков. Но уже через минуту «Динамо» вновь вышло вперёд благодаря голу Михала Чайковски. Баллы за результативные передачи в этом эпизоде получили Дмитрий Яшкин и Шипачёв. «Спартак» восстановил равенство в счёте на 58-й минуте основного времени — Патрик Херсли реализовал большинство, ассистировали ему Андрей Кутейкин и Хохлачёв.

В овертайме победу «Спартаку» принёс точный бросок Михаила Котляревского после передач Максима Цыплакова и Михаила Юнькова.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2020, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Полыгалов (Тарасов) – 00:53' (5x5)   0:2 Лямин (Тарасов, Шипачёв) – 03:12' (5x4)   0:3 Муранов (Ефремов, Кулёмин) – 04:34' (5x5)   1:3 Зубов (Никишин) – 06:28' (5x5)   2:3 Фёдоров (Вишневский) – 19:54' (5x5)   3:3 Хохлачёв (Цыплаков) – 33:14' (5x5)   3:4 Чайковски (Яшкин, Шипачёв) – 34:39' (5x5)   4:4 Херсли (Кутейкин, Хохлачёв) – 57:16' (5x4)   5:4 Котляревский (Цыплаков, Юньков) – 75:27' (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео доступно на сайте КХЛ.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020