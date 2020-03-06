«Спартак» выиграл третий матч серии плей-офф с «Динамо», отыгравшись с 0:3

В третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции «Спартак» принимал московское «Динамо». Матч закончился победой хозяев — 5:4 ОТ. Бело-голубые ведут в серии — 2-1.
«Динамо» забросило первую шайбу уже на 53-й секунде — Игорь Полыгалов отличился с передачи Даниила Тарасова. На четвёртой минуте Кирилл Лямин после паса Тарасова и Вадима Шипачёва реализовал большинство. Тренер «Спартака» Олег Знарок после этого сразу заменил голкипера. Юлиус Гудачек второй раз за серию покинул ворота красно-белых, его заменил Никита Беспалов. И тут же «Динамо» забросило вновь — Иван Муранов уже к пятой минуте сделал счёт 3:0.
Через несколько минут «Спартак» смог отыграть одну шайбу — Илья Зубов, которому ассистировал Александр Никишин, выкатился с правого края и бросил в дальний угол. А под занавес первого периода красно-белые забросили вновь, отличился Артём Фёдоров с передачи Ивана Вишневского.
В середине второй двадцатиминутки «Спартак» сравнял счёт в матче. Шайбу забросил Александр Хохлачёв, ассистировал ему Максим Цыплаков. Но уже через минуту «Динамо» вновь вышло вперёд благодаря голу Михала Чайковски. Баллы за результативные передачи в этом эпизоде получили Дмитрий Яшкин и Шипачёв. «Спартак» восстановил равенство в счёте на 58-й минуте основного времени — Патрик Херсли реализовал большинство, ассистировали ему Андрей Кутейкин и Хохлачёв.
В овертайме победу «Спартаку» принёс точный бросок Михаила Котляревского после передач Максима Цыплакова и Михаила Юнькова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео доступно на сайте КХЛ.
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