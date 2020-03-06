Тарасов – о поражении «Динамо» с 3:0: вы и сами видели, что случилось

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов поделился эмоциями после третьего матча серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором его команда уступила со счётом 4:5 ОТ.



«Хорошо начали игру, но закрылись, потому и проиграли. В принципе все ожидали, что соперник не будет сдаваться, а будет биться. Получился хороший матч, жаль, что проиграли. Мы готовы очень хорошо.

Вы сами видели, что случилось в этой игре. Хоккей – такая игра, которая длится 60 минут, а может и больше. Сегодня удача была не нашей стороне. С психологией у нас всё будет хорошо», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



«Динамо» ведёт в серии со «Спартаком» — 2-1. Следующая игра состоится 8 марта. Начало — в 17:00 мск.