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Тарасов – о поражении «Динамо» с 3:0: вы и сами видели, что случилось

Тарасов – о поражении «Динамо» с 3:0: вы и сами видели, что случилось
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов поделился эмоциями после третьего матча серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором его команда уступила со счётом 4:5 ОТ.

«Хорошо начали игру, но закрылись, потому и проиграли. В принципе все ожидали, что соперник не будет сдаваться, а будет биться. Получился хороший матч, жаль, что проиграли. Мы готовы очень хорошо.

Вы сами видели, что случилось в этой игре. Хоккей – такая игра, которая длится 60 минут, а может и больше. Сегодня удача была не нашей стороне. С психологией у нас всё будет хорошо», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» ведёт в серии со «Спартаком» — 2-1. Следующая игра состоится 8 марта. Начало — в 17:00 мск.

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