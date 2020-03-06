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Буцаев: трудно кому-то предъявлять претензии, игроки «Нефтехимика» боролись до конца

Буцаев: трудно кому-то предъявлять претензии, игроки «Нефтехимика» боролись до конца
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (1:2 ОТ).

«Напряжённый матч. К сожалению, соперник смог его выиграть в овертайме. Трудно кому-то предъявлять претензии, ребята отдавались игре, боролись до конца. Сумели отыграться с 0:1 в самом конце. Огромное спасибо болельщикам, которые в нас верили на протяжение всего матча», — приводит слова Буцаева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» ведёт в серии со счётом 3-0. Первые две игры завершились крупными победами казанцев — 4:1 и 5:1.

Следующий матч серии команды проведут 8 марта в Нижнекамске на «Нефтехим Арене». Начало – в 17:00 мск.

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