Буцаев: трудно кому-то предъявлять претензии, игроки «Нефтехимика» боролись до конца

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (1:2 ОТ).



«Напряжённый матч. К сожалению, соперник смог его выиграть в овертайме. Трудно кому-то предъявлять претензии, ребята отдавались игре, боролись до конца. Сумели отыграться с 0:1 в самом конце. Огромное спасибо болельщикам, которые в нас верили на протяжение всего матча», — приводит слова Буцаева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



«Ак Барс» ведёт в серии со счётом 3-0. Первые две игры завершились крупными победами казанцев — 4:1 и 5:1.



Следующий матч серии команды проведут 8 марта в Нижнекамске на «Нефтехим Арене». Начало – в 17:00 мск.