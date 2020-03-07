«Аризона» уступила «Калгари», у Любушкина "+1" и удаление

В Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Калгари Флэймз» и «Аризоной Койотс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Джонни Годро, Ти Джей Броди и Микаэль Баклунд. Голы у «Аризоны» на счету Тейлора Холла и Карла Сёдерберга. Российский защитник «койотов» Илья Любушкин провёл на льду 16 минут 45 секунд с показателем полезности "+1". В первом периоде Любушкин заработал двухминутное удаление.

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«Калгари» после этого матча занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции, «Аризона» расположилась на пятой строчке. В текущем сезоне Любушкин набрал 4 (0+4) очка в 50 матчах.