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«Аризона» уступила «Калгари», у Любушкина "+1" и удаление

«Аризона» уступила «Калгари», у Любушкина "+1" и удаление
Хоккей / НХЛ 0

В Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Калгари Флэймз» и «Аризоной Койотс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Джонни Годро, Ти Джей Броди и Микаэль Баклунд. Голы у «Аризоны» на счету Тейлора Холла и Карла Сёдерберга. Российский защитник «койотов» Илья Любушкин провёл на льду 16 минут 45 секунд с показателем полезности "+1". В первом периоде Любушкин заработал двухминутное удаление.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Калгари» после этого матча занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции, «Аризона» расположилась на пятой строчке. В текущем сезоне Любушкин набрал 4 (0+4) очка в 50 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Холл (Келлер) – 01:11' (5x5)   1:1 Годро (Ткачук, Монахан) – 05:54' (5x4)   2:1 Броди (Ткачук) – 06:35' (5x5)   3:1 Баклунд (Манджапане, Ткачук) – 24:17' (5x5)   3:2 Сёдерберг (Холл, Экман-Ларссон) – 30:57' (5x5)
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