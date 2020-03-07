Слепышев: «Торпедо» могло выиграть у ЦСКА, счёт 3-0 в серии ни о чём не говорит

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал третий матч серии первого раунда плей-офф с нижегородским «Торпедо», в котором его команда одержала победу – 2:1 ОТ.

«У «Торпедо» была сумасшедшая поддержка трибун, они дали нам настоящий бой и могли выиграть у нас и в основное время, и в овертайме. В эпизоде с моим голом хозяева потеряли шайбу в средней зоне, я её подобрал, вошёл в зону и сыграл попроще – бросил по воротам. Мы ожидали, что третья игра будет отличаться от предыдущих двух. Нижегородцы всегда лучше играют перед своими трибунами – более энергично и более быстро. «Торпедо» очень мало что дало нам сделать в атаке и вынудило нас много удаляться. Счёт в серии 3-0 ни о чём не говорит. Всякое может случиться», — приводит слова Слепышева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, первые две игры завершились победами «армейцев» с одинаковым счётом 3:0.



Следующий матч серии команды проведут 8 марта в Нижнем Новгороде. Начало — в 17:00 мск.