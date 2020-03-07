Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в игре с «Ванкувером», у Наместникова — "+2"

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Роджерс-Арены» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе «Ванкувера» по шайбе забросили Трой Стечер, Джей Ти Миллер, Антуан Руссель и Таннер Пирсон. На счету Зака Макьюэна дубль. У «Колорадо» отличились Эрик Джонсон, Габриэль Ландеског и Валерий Ничушкин.
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Для Ничушкина этот гол стал для него 13-м в текущем сезоне. Всего на его счету 27 (13+14) очков. За всю карьеру в НХЛ Ничушкин провёл 285 матчей, в которых набрал 101 (36+65) очко.
Форвард Владислав Наместников завершил встречу с коэффициентом полезности «+2». Нападающий Владислав Каменев не отметился результативными действиями. Его показатель полезности — "-1".
«Ванкувер» прервал серию из четырёх поражений. «Колорадо» проиграл второй матч кряду.
В другом матче дня «Анахайм Дакс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс» и одержал победу со счётом 2:1. Для «уток» это второй выигранный матч подряд. «Торонто» продлил серию поражений до четырёх матчей.
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