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Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в игре с «Ванкувером», у Наместникова — "+2"

Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в игре с «Ванкувером», у Наместникова — "+2"
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Роджерс-Арены» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Ванкувера» по шайбе забросили Трой Стечер, Джей Ти Миллер, Антуан Руссель и Таннер Пирсон. На счету Зака Макьюэна дубль. У «Колорадо» отличились Эрик Джонсон, Габриэль Ландеског и Валерий Ничушкин.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Видео можно посмотреть на сайте «Яндекс.Эфир».

Для Ничушкина этот гол стал для него 13-м в текущем сезоне. Всего на его счету 27 (13+14) очков. За всю карьеру в НХЛ Ничушкин провёл 285 матчей, в которых набрал 101 (36+65) очко.

Форвард Владислав Наместников завершил встречу с коэффициентом полезности «+2». Нападающий Владислав Каменев не отметился результативными действиями. Его показатель полезности — "-1".

«Ванкувер» прервал серию из четырёх поражений. «Колорадо» проиграл второй матч кряду.

В другом матче дня «Анахайм Дакс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс» и одержал победу со счётом 2:1. Для «уток» это второй выигранный матч подряд. «Торонто» продлил серию поражений до четырёх матчей.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Видео можно посмотреть на сайте «Яндекс.Эфир».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стечер (Миллер, Эдлер) – 01:22' (5x5)   2:0 Миллер (Петтерссон, Тоффоли) – 12:29' (5x5)   2:1 Джонсон (Маккиннон, Ландеског) – 13:17' (5x5)   3:1 Макьюэн – 22:12' (5x5)   3:2 Ландеског (Маккиннон, Джонсон) – 23:23' (5x5)   3:3 Ничушкин (Ньето) – 28:04' (5x5)   4:3 Руссель (Годетт, Фантенберг) – 32:17' (5x5)   5:3 Макьюэн (Руссель, Годетт) – 56:43' (5x5)   6:3 Пирсон (Эрикссон, Танев) – 57:24' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Рауни (Бэкес, Дель Зотто) – 03:17' (5x5)   2:0 Хенрик – 50:20' (5x5)   2:1 Нюландер – 57:00' (6x5)
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