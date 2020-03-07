КХЛ оштрафовала нападающего «Салавата» Жаркова, который пнул соперника коньком

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод, который произошёл на 26-й минуте третьего матча серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Авангард».



Форвард «Салавата» Владимир Жарков после остановки игры пнул лежавшего на льду игрока соперника Сергея Шумакова.



«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Салавата Юлаева» Владимира Жаркова наказание по п.1.18. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.

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Напомним, «Салават Юлаев» на домашней площадке победил «Авангард» со счётом 6:3 в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Счёт в серии стал 2-1 в пользу уфимцев.