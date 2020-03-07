Кожевников: легионеры «Автомобилиста» сделали себе статистику, а сейчас ждут отпусков

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о старте плей-офф Кубка Гагарина. Отдельно он прокомментировал матчи «Автомобилиста», отметив, что многие проблемы екатеринбуржцев кроются в игре североамериканских легионеров.



«Что больше всего удивило на старте розыгрыша Кубка Гагарина? 0-3 Екатеринбурга и Ярославля. Готов простить многочисленную молодёжь «Локомотива» за то, что пока не готова на равных играть с такой машиной, как «Йокерит». Но то, что происходит с «Автомобилистом» в серии с «Сибирью», не поддается никакой логике.



Нам долго доказывали, что североамериканцы — самый кубковый народ в хоккее. Но посмотрите, как их размазывают финские легионеры «Сибири». Не столько на классе, сколько на желании. Печальная картина.



Екатеринбург полностью доверился североамериканским легионерам, те, мало беспокоясь о результатах команды, сделали себе статистику в регулярном чемпионате, а сейчас — как, например, Секстон — вообще ждут отпусков. Теперь понятно, почему пару лет назад в нём после плей-офф разочаровался «Нефтехимик».



В итоге «Автомобилист» проводит серый и, сказал бы, безответственный плей-офф. «Сибири» надо отдать должное: бьётся, но, по большому счёту, Екатеринбург сам отдаёт сопернику победу.



Иногда кажется, что проблема «Автомобилиста» в том, что его тренирует легионер, который приехал на один сезон, сделал ставку на иностранцев, способных дать быстрый результат, а дальше хоть трава не расти.



Иначе не могу объяснить, что в «Автомобилисте» не доверяют молодым и не работают на перспективу. Как следствие — в команде нет российского костяка, который сейчас потянул бы за собой, заставил напрячься легионеров. Между тем в Екатеринбурге отличная школа, молодые воспитанники которой пару лет назад играли в финале Кубка Харламова с Ярославлем.



Почему за это время никто из молодых не вырос — большой вопрос к тренерскому штабу, к клубу в целом», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.