Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 6 марта 2020 года

6 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 6 матчей, в которых приняли участие 7 россиян.

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин на девятой минуте второго периода забросил шайбу в ворота «Ванкувер Кэнакс» (3:6). Это 13-й в сезоне и первый его гол с 17 февраля (восемь матчей). Форвард «лавин» Владислав Наместников вновь весь матч провел в тройке с Габриэлем Ландескогом и Натаном Маккинноном. Он закончил игру без результативных действий с показателем полезности «+2», заработав два удаления. Нападающий «Эвеланш» Владислав Каменев провёл на площадке 6 минут 26 секунд. Во втором периоде у него был великолепный шанс забить первый с 19 ноября 2019 года гол, но на добивании он не смог переиграть Тэтчера Демко. Каменев закончил матч с показателем полезности «-1».



Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев всю встречу с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4) провёл в четвёртом звене с Сэмми Блэем и Оскаром Сундквистом, ни разу не бросил по воротам и применил три силовых приёма. Закончил матч с показателем полезности «-1».

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на льду меньше 13 минут. Играл в привычной тройке с Павлом Захой и Еспером Браттом, нанёс один бросок и закончил матч с «Блюз» с показателем полезности «+1».



Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:0) занял второе место в команде по игровому времени. На его счету один бросок, два силовых приема и два блок-шота.

Российский защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин провёл на льду в матче с «Калгари Флэймз» (3:2) 16 минут 45 секунд с показателем полезности "+1". В первом периоде заработал двухминутное удаление.