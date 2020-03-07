Овечкин: нужно играть проще. Как только начинаем выдумывать, принимаем глупые решения

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал неудачную серию команды. «Столичные» проиграли три матча из последних четырёх и могут упустить лидерство в дивизионе.



«Уверен в команде. Знаю, у нас есть ответ. Мы должны понять, что нужно играть умно, но при этом просто. Как только начинаем слишком много обдумывать и изобретать, принимаем глупые решения на льду. Это стоит нам побед», — приводит слова Овечкина Washington Post.



Ближайший матч «Вашингтон» проведёт с одним из принципиальных соперников — «Питтсбург Пингвинз».



После поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:6 ОТ) Овечкин взял на себя вину за третий гол «синерубашечников». Во втором периоде российский форвард упустил защитника Тони Деанджело, который подключился к атаке «Рейнджерс» и переиграл Илью Самсонова.

Овечкин: вчера «Вашингтон» проиграл из-за моей ошибки, и сегодня я снова ошибся в защите