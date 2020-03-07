Кожевников: на данном этапе надеюсь на семь матчей в серии «Динамо» — «Спартак»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, в которой московское «Динамо» играет со «Спартаком». После трёх матчей бело-голубые ведут в противостоянии – 2-1.



В третьем матче серии подопечные Олега Знарка обыграли «Динамо» (5:4 ОТ), уступая в ходе встречи — 0:3.



«Наконец-то порадовал «Спартак». 0-3 в серии с «Динамо» было бы перебором, хорошо, что красно-белая команда смогла зацепиться за 1-2. Это знаковая победа после шести поражений кряду.



Ожидал ли, что «Спартак» стартует столь тяжело? Такие опасения были. Всё-таки «Динамо» очень неудобно для «Спартака» именно по стилю. Неожиданностью стала скорее игра вратаря — в регулярном сезоне Гудачек смотрелся надёжнее.



На данном этапе надеюсь на семь матчей. Если «Спартаку» удастся затянуть серию, будет возможно всё. Но пока «Динамо» выглядит лучше прежде всего за счёт первого звена, которое играет в одной зоне и доминирует.



Почему красно-белые не могут закрыть Шипачёва и компанию? Актуальный вопрос. Понятно, что лидеры «Динамо» — мастера, но надо искать возможности, что-то придумывать», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

«Будем держать игроков за майки». Знарок «напихал» помощникам после глупого удаления ЦСКА дожало «Торпедо», «Ак Барс» справился с «Нефтехимиком», «Автомобилист» забил, но опять проиграл «Сибири» — итоги дня плей-офф КХЛ.