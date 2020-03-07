Голкипер «Каролины» Мразек приступил к тренировкам, он пропустил 4 игры из-за сотрясения

Вратарь клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Петр Мразек вернулся на лёд и провёл тренировку вместе с командой. Голкипер пропустил четыре матча из-за сотрясения мозга.



«Он сделал первый шаг к возвращению. Хорошо смотрелся после тренировки перед встречей с „Нью-Йорк Айлендерс“. Надеюсь, он будет чувствовать себя хорошо и сможет полностью восстановиться в ближайшее время», — приводит слова тренер «Каролины» Рода Бриндамора российская версия сайта НХЛ.



Мразек и второй голкипер, Джеймс Раймер, травмировались в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» 22 февраля. Тогда в воротах «Харрикейнз» появился дежурный голкипер Дэвид Эйрс. Он отразил восемь бросков и помог «Каролине» выиграть со счетом 6:3.

Без основных вратарей «Каролина» смогла набрать лишь одно очко в четырёх матчах.



В «Каролине» рассчитывают, что Раймер приступит к тренировкам в ближайшие дни. Об этом на совещании генеральных менеджеров НХЛ заявил руководитель клуба Дон Уодделл.