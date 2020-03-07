Малкин — о концовке сезона: в своей игре ничего менять не буду

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин ответил на вопрос, какие цели ставит на концовку регулярного сезона НХЛ и как хотел бы изменить свою игру.



«Скорее всего, ничего не буду менять в своей игре. Буду продолжать работать на тренировках, готовиться, разговаривать с партнёрами. Осталось 18 матчей. По-моему, мы не так уверенно действовали в последних матчах. Надо помогать команде в первую очередь и выходить на пик формы. Но в своей игре ничего менять не буду», — приводит слова Малкина российская версия сайта НХЛ.



Малкин сделал две результативные передачи в 904-м матче за карьеру в НХЛ. Набрав 1071-е очко в карьере, Малкин вышел на 65-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Хенрика Седина (1070 очков в 1330 матчах).