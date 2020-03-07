Малкин — о концовке сезона: в своей игре ничего менять не буду
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин ответил на вопрос, какие цели ставит на концовку регулярного сезона НХЛ и как хотел бы изменить свою игру.
«Скорее всего, ничего не буду менять в своей игре. Буду продолжать работать на тренировках, готовиться, разговаривать с партнёрами. Осталось 18 матчей. По-моему, мы не так уверенно действовали в последних матчах. Надо помогать команде в первую очередь и выходить на пик формы. Но в своей игре ничего менять не буду», — приводит слова Малкина российская версия сайта НХЛ.
Малкин сделал две результативные передачи в 904-м матче за карьеру в НХЛ. Набрав 1071-е очко в карьере, Малкин вышел на 65-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Хенрика Седина (1070 очков в 1330 матчах).
Читайте также
- 7 марта 2020
-
13:48
-
13:16
-
12:56
-
12:12
-
11:34
-
11:04
-
10:55
-
10:23
-
10:15
-
09:57
-
09:40
-
09:24
-
09:07
-
09:00
-
08:47
-
08:31
-
08:14
-
08:01
-
08:00
-
07:43
-
07:14
-
06:00
-
01:38
-
01:22
-
00:10
- 6 марта 2020
-
23:53
-
23:45
-
23:39
-
23:35
-
23:29
-
23:26
-
23:18
-
23:09
-
22:53
-
22:53
Партнерский контент