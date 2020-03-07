«Металлург» — «Барыс»: Акользин сыграет в составе гостей

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и казахстанского «Барыса» на четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере».



На данный момент в серии ведёт «Барыс» — 2-1. Встреча в Магнитогорске пройдёт сегодня, 7 марта, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Металлург»:

Кошечкин (Носов);

Береглазов — Антипин, Мозякин — Локтионов — Кулёмин;

Яковлев — Дронов, Потехин — Филиппи — Коробкин;

Пивцакин — Минулин, Козун — Нестрашил — О`Делл;

Бирюков, Рожков, Тимкин — Неколенко — Дорофеев.



«Барыс»:

Паскуале (Карлссон);

Сведберг — Охтамаа, Пакаринен — Найт — Виделль;

Диц — Метальников, Михайлис — Валк – Старченко;

Блэкер — Шалапов, Акользин — Бойд — Шестаков;

Орехов, Гурков — Сагадеев — Петухов.