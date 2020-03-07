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«Металлург» — «Барыс»: Акользин сыграет в составе гостей

«Металлург» — «Барыс»: Акользин сыграет в составе гостей
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и казахстанского «Барыса» на четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере».

На данный момент в серии ведёт «Барыс» — 2-1. Встреча в Магнитогорске пройдёт сегодня, 7 марта, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Металлург»:
Кошечкин (Носов);
Береглазов — Антипин, Мозякин — Локтионов — Кулёмин;
Яковлев — Дронов, Потехин — Филиппи — Коробкин;
Пивцакин — Минулин, Козун — Нестрашил — О`Делл;
Бирюков, Рожков, Тимкин — Неколенко — Дорофеев.

«Барыс»:
Паскуале (Карлссон);
Сведберг — Охтамаа, Пакаринен — Найт — Виделль;
Диц — Метальников, Михайлис — Валк – Старченко;
Блэкер — Шалапов, Акользин — Бойд — Шестаков;
Орехов, Гурков — Сагадеев — Петухов.

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