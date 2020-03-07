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Кожевников: тенденция плей-офф КХЛ – неутешительное для России финское доминирование

Кожевников: тенденция плей-офф КХЛ – неутешительное для России финское доминирование
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что отличительной тенденцией нынешнего розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина является доминирование финских игроков. По его словам, это весьма неутешительный факт для российской школы хоккея.

«Мы видим, что сборная Финляндии совсем не случайно на последнем чемпионате мира остановила команду России, в которой были игроки НХЛ, и завоевала золото. У финнов великолепная школа, её представители, например, в «Салавате Юлаеве» и «Сибири», просто решают ход серий. Очень силён и «Йокерит», который в своём нынешнем состоянии способен дать бой и СКА, и ЦСКА.

Вот в этом финском доминировании и вижу первые тенденции плей-офф КХЛ. Тенденции, которые для российской школы, увы, неутешительные», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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