Мамин: в плей-офф нельзя удаляться в таких количествах, как ЦСКА с «Торпедо»

Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал победу своей команды с третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (2:1 ОТ).
«Мы много удалялись, а делать это в плей-офф в таких количествах нельзя. Хорошо, что выстояли в меньшинстве, вратарь тоже помог. Рад, что смогли забить в овертайме. У нас были неоправданные удаления, их нужно исключить.
Игра в неравных составах сбивает темп игры. А «Торпедо», проводя матч дома при болельщиках, старалось больше идти в атаку.
Не могу сказать, что соперник начинал периоды лучше нас — создавал где-то моменты, а мы в них иногда не дорабатывали, но разберём это на видео и будем исправлять.
Мы сможем одержать победу в следующем матче, если будем играть с самоотдачей, как это было в этой встрече, уберем удаления. Все понимают, что серия длится до четырёх побед», — приводит слова Мамина сайт столичного клуба.
- 7 марта 2020
-
15:29
-
15:17
-
15:04
-
14:39
-
14:22
-
13:48
-
13:16
-
12:56
-
12:12
-
11:34
-
11:04
-
10:55
-
10:23
-
10:15
-
09:57
-
09:40
-
09:24
-
09:07
-
09:00
-
08:47
-
08:31
-
08:14
-
08:01
-
08:00
-
07:43
-
07:14
-
06:00
-
01:38
-
01:22
-
00:10
- 6 марта 2020
-
23:53
-
23:45
-
23:39
-
23:35
-
23:29