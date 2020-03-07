Мамин: в плей-офф нельзя удаляться в таких количествах, как ЦСКА с «Торпедо»

Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал победу своей команды с третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (2:1 ОТ).



«Мы много удалялись, а делать это в плей-офф в таких количествах нельзя. Хорошо, что выстояли в меньшинстве, вратарь тоже помог. Рад, что смогли забить в овертайме. У нас были неоправданные удаления, их нужно исключить.



Игра в неравных составах сбивает темп игры. А «Торпедо», проводя матч дома при болельщиках, старалось больше идти в атаку.



Не могу сказать, что соперник начинал периоды лучше нас — создавал где-то моменты, а мы в них иногда не дорабатывали, но разберём это на видео и будем исправлять.



Мы сможем одержать победу в следующем матче, если будем играть с самоотдачей, как это было в этой встрече, уберем удаления. Все понимают, что серия длится до четырёх побед», — приводит слова Мамина сайт столичного клуба.