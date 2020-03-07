Морозов — о потолке зарплат: конкурировать будут не только хоккеисты, но и менеджеры

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал введение жёсткого потолка зарплат в лиге. Со следующего сезона он будет составлять 900 млн рублей.
«Уверены, что конкуренция в лиге станет выше, причём конкурировать будут не только сами хоккеисты, но и менеджеры клубов, чтобы доказать свою эффективность при комплектовании команд.
Многие клубы уже стали готовиться к жёсткому потолку зарплат — регулярный чемпионат получился боевым
Лига будет развиваться по ранее разработанной и утверждённой стратегии, принципы, заложенные в ней, я полностью поддерживаю и разделяю.
Бонусы? Хоккеисту никто не может гарантировать эти деньги, но ты можешь их получить, если стараешься и добиваешься спортивных результатов. Исключение из-под потолка игроков до 21 года – это сообщение молодым хоккеистам, что они получат свой шанс, а сами клубы поймут, что стоит доверять своей молодежи», – приводит слова Морозова РБК-Спорт.
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