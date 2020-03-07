«Салават Юлаев» — «Авангард»: Войнов спас гостей, вытащив шайбу с ленточки ворот

В четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются «Салават Юлаев» и омский «Авангард», встреча проходит в Уфе (счёт 0:3, закончился первый период). В одном из эпизодов гостей от пропущенного гола спас защитник Вячеслав Войнов.



В концовке первого периода защитник уфимцев Захар Арзамасцев бросил от синей линии. Шайба от вратаря выскочила на пятак. Илья Крикунов в падении добавил, но Войнов выбил её с ленточки. Судьям потребовался видеоповтор, после которого он зафиксировали, что взятия ворот «Авангарда» в этом эпизоде не было.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео доступно на сайте КХЛ.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Гиматов;

Мухамадуллин — Семёнов, Башкиров — Картаев — Хохряков.



«Авангард»:

Бобков (Гарипов);

Бондарев — Покка; Потапов — Стась — Дедунов

Емелин — Франсон, Андригетто — Макмиллан — Бек;

Мартынов — Войнов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Яремчук, Зернов — Пьянов — Широков.