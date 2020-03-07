Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават Юлаев» — «Авангард»: Войнов спас гостей, вытащив шайбу с ленточки ворот

«Салават Юлаев» — «Авангард»: Войнов спас гостей, вытащив шайбу с ленточки ворот
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются «Салават Юлаев» и омский «Авангард», встреча проходит в Уфе (счёт 0:3, закончился первый период). В одном из эпизодов гостей от пропущенного гола спас защитник Вячеслав Войнов.

В концовке первого периода защитник уфимцев Захар Арзамасцев бросил от синей линии. Шайба от вратаря выскочила на пятак. Илья Крикунов в падении добавил, но Войнов выбил её с ленточки. Судьям потребовался видеоповтор, после которого он зафиксировали, что взятия ворот «Авангарда» в этом эпизоде не было.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео доступно на сайте КХЛ.

«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Гиматов;
Мухамадуллин — Семёнов, Башкиров — Картаев — Хохряков.

«Авангард»:
Бобков (Гарипов);
Бондарев — Покка; Потапов — Стась — Дедунов
Емелин — Франсон, Андригетто — Макмиллан — Бек;
Мартынов — Войнов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Яремчук, Зернов — Пьянов — Широков.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020