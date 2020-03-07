«Салават Юлаев» — «Авангард»: Войнов спас гостей, вытащив шайбу с ленточки ворот

В четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются «Салават Юлаев» и омский «Авангард», встреча проходит в Уфе (счёт 0:3, закончился первый период). В одном из эпизодов гостей от пропущенного гола спас защитник Вячеслав Войнов.
В концовке первого периода защитник уфимцев Захар Арзамасцев бросил от синей линии. Шайба от вратаря выскочила на пятак. Илья Крикунов в падении добавил, но Войнов выбил её с ленточки. Судьям потребовался видеоповтор, после которого он зафиксировали, что взятия ворот «Авангарда» в этом эпизоде не было.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео доступно на сайте КХЛ.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Гиматов;
Мухамадуллин — Семёнов, Башкиров — Картаев — Хохряков.
«Авангард»:
Бобков (Гарипов);
Бондарев — Покка; Потапов — Стась — Дедунов
Емелин — Франсон, Андригетто — Макмиллан — Бек;
Мартынов — Войнов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Яремчук, Зернов — Пьянов — Широков.
- 7 марта 2020
-
16:16
-
16:09
-
16:05
-
15:56
-
15:29
-
15:17
-
15:04
-
14:39
-
14:22
-
13:48
-
13:16
-
12:56
-
12:12
-
11:34
-
11:04
-
10:55
-
10:23
-
10:15
-
09:57
-
09:40
-
09:24
-
09:07
-
09:00
-
08:47
-
08:31
-
08:14
-
08:01
-
08:00
-
07:43
-
07:14
-
06:00
-
01:38
-
01:22
-
00:10
- 6 марта 2020
-
23:53