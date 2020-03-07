НХЛ рекомендовала игрокам ограничить контакты с болельщиками из-за коронавируса

Национальная хоккейная лига разослала клуба официальные письма, в которых рекомендовала ограничить контакты игроков с болельщиками из-за распространения коронавируса. Как отмечает TSN, НХЛ повторила в этом плане действия НБА.



Игрокам советуют не «отбивать пять» болельщикам и незнакомцам, а также не брать в руки предметы для автографов.



«У нас есть средства для дезинфекции рук. И прочие мелочи, которые могут защитить. Но это тяжело, ведь фанаты с нетерпением ждут общения. Надеюсь, они понимают, что на данный момент у всего этого есть обратная сторона и веская причина», – сказал вратарь «Калгари» Кэм Тальбо.



Ранее НХЛ запретила сотрудникам выезжать аз пределы Северной Америки. Если же кому-то понадобится совершить деловую поездку в одну из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, то по прибытию этот человек обязан будет пройти двухнедельный карантин.