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НХЛ рекомендовала игрокам ограничить контакты с болельщиками из-за коронавируса

НХЛ рекомендовала игрокам ограничить контакты с болельщиками из-за коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига разослала клуба официальные письма, в которых рекомендовала ограничить контакты игроков с болельщиками из-за распространения коронавируса. Как отмечает TSN, НХЛ повторила в этом плане действия НБА.

Игрокам советуют не «отбивать пять» болельщикам и незнакомцам, а также не брать в руки предметы для автографов.

«У нас есть средства для дезинфекции рук. И прочие мелочи, которые могут защитить. Но это тяжело, ведь фанаты с нетерпением ждут общения. Надеюсь, они понимают, что на данный момент у всего этого есть обратная сторона и веская причина», – сказал вратарь «Калгари» Кэм Тальбо.

Ранее НХЛ запретила сотрудникам выезжать аз пределы Северной Америки. Если же кому-то понадобится совершить деловую поездку в одну из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, то по прибытию этот человек обязан будет пройти двухнедельный карантин.

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